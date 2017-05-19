البشير لن يحضر القمة الإسلامية-الأمريكية في السعودية "لأسباب خاصة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لن يشارك الرئيس السوداني، عمر البشير، في القمة العربية-الإسلامية-الأمريكية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفقاً لما ذكرته وكالة السودان للأنباء، الجمعة.

وذكرت الوكالة في تقرير أن البشير لن يحضر القمة "لأسباب خاصة" لم تحددها، وأنه كلف مدير مكتبه وزير الدولة برئاسة الجمهورية، الفريق طه الحسين، بـ"تمثيله في القمة والمشاركة في كافة فعالياتها."

وكان ربيع عبدالعاطي، مسؤول رفيع المستوى في الحزب الحاكم الذي يتزعمه البشير، قد قال إن البشير تلقى دعوة لحضور القمة من الحكومة السعودية وإنه سيحضر و"يشارك بنشاط"، مضيفاً: "سيشمل جدول أعماله خلال القمة إلغاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان. كما يتصدر جدول الأعمال كيفية مكافحة الإرهاب."

وتابع عبدالعاطي: "ما نعرفه هو أن الرئيس البشير والرئيس ترامب سيكونان في قاعة المؤتمرات نفسها، لكننا لا نعرف ما إذا كان سيلتقي الرئيس ترامب."

وكانت إدارة ترامب قد استنكرت دعوة البشير لحضور القمة، وقالت وزارة الخارجية في بيان: "نعارض الدعوات أو التسهيلات أو الدعم للسفر لأي شخص يخضع لأوامر الاعتقال المعلقة (من قبل المحكمة الجنائية الدولية)، بما في ذلك الرئيس البشير،" في إشارة إلى الملف الذي تنظر فيه المحكمة الجنائية الدولية باتهام البشير بالضلوع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال نزاع اقليم دارفور في السودان في عام 2010، علما أن الرئيس السوداني ينفي صحة هذه التهم.