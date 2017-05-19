نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال اليوت ابرامز، الخبير بشؤون العلاقات الدولية والذي أشرف على سياسات الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط بعهد الرئيس، جورج بوش، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يتوجب عليه "الملاحة عبر أبواب خطيرة جدا،" على حد تعبيره، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، السبت.

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وأوضح ابرامز في تصريح لـCNN قائلا: "إذا لم يتطرق ترامب في حديثه (بالسعودية) لموضوع التطرف الإسلامي، فإن مؤيديه في أمريكا سيقولون إنه غض على لسانه، وعلى الصعيد الآخر إذا تطرق للموضوع بصورة كبيرة فإن ما يقوله سيعتبر إهانة للعديد من الحاضرين هناك."

وتابع ابرامز قائلا: "على ترامب أيضا التطرق لموضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإذا لم يتطرق لذلك فإن هذا سيعني أنه انسحب من الوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية، إلا أن بإمكانه القول إن القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي وسحب قدمه من التصريح علانية بمصير السفارة."

وقال كريس سيبل، الرئيس الأسبق لمعهد التعاملات الدولي، والخبير في الشؤون الدينية والعلاقات الخارجية، إن زيارة الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية، مولد الإسلام، لها دلالات عديدة سواء على الصعيد الداخلي الأمريكي أو الخارجي وإيصال رسالات للعالم.

وأوضح سيبل في تصريح لـCNN قائلا: "أغلب الشعب الأمريكي قد ملّ من أنباء الشرق الأوسط، ووضع زيارة ترامب إلى تلك المنطقة بإطار ديني، فكرة ذكية من قبل البيت الأبيض لجذب انتباه الشارع الأمريكي."

وتابع قائلا: "على الصعيد الخارجي، إن تمكن ترامب من الظهور بمظهر القائد الساعي لجمع كلمة الجميع من حوله، فذلك سيكون في صالحه، أما إذا ما تم تصوير هذه الرحلة بعكس ذلك فإن الأمر كله سينفجر في وجوهنا."