نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يتوجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أول جولة له خارج الولايات المتحدة الأمريكية بعد تنصيبه، مختارا المملكة العربية السعودية كأول محطة قبل زيارة القدس وروما، حيث تتوجه الأنظار إلى التصريحات المرتقبة له أمام عدد من الزعماء العرب والمسلمين، وخصوصا فيما يتعلق بملفات مثل سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف.

كيف يمكن فهم العلاقات والمصالح المعقدة بالشرق الأوسط؟ 1:59

البيت الأبيض أوضح في تصريحات سابقة أن جولة ترامب لها ثلاثة أهداف تتمثل بعرض قوة أمريكا في الخارج وبناء علاقات وصداقات مع قادة وزعماء العالم بالإضافة إلى "بث رسالة وحدة" لليهود والمسيحيين والمسلمين حول العالم.

وكان مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي، ماكماستر، قد صرح معلقا على هذه الرجلة بالقول: "لم يقم أي رئيس في السابق بزيارة مواطن والمقدسات لليهود والمسيحيين والمسلمين في رحلة واحدة،" مؤكدا على أن الرئيس ترامب "يسعى لتوحيد الناس من كل الديانات وجعلهم يلتفون حول رؤية السلام والتقدم والازدهار."

ومن المتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية في أول محطة له في هذه الجولة، السبت، في زيارة تمتد للأحد، حيث من المتوقع أن يلقي خطابا أمام 50 زعيما من دول إسلامية.