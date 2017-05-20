دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السبت، إن فوز حسن روحاني بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، يُعد "هزيمة نكراء" للمرشد الأعلى، علي خامنئي، ويعد مؤشراً لـ"نهاية نظام ولاية الفقيه."

وأضافت رجوي في بيان اطلعت عليه CNN بالعربية: "لن تُثمر الولاية الثانية لرئاسة روحاني سوى بتفاقم الأزمات وتصعيد الصراع على السلطة. تفجرت الأزمات في قمة الفاشية الدينية وستستمر حتى سقوط نظام ولاية الفقيه."

وتابعت رجوي: "فشل خامنئي لهندسة الانتخابات وإخراج الملا (إبراهيم) رئيسي من الصناديق ومن ثم توحيد نظام ولاية الفقيه، يعد فشلاً ذريعاً جداً ويعتبر من المؤشرات لنهاية نظام ولاية الفقيه."

واستطردت في البيان: "لم يقدم روحاني خلال السنوات الأربع الماضية للشعب سوى مزيد من القمع والإعدام والفقر وعدم المساواة، كما أن مدخول النظام من الاتفاق النووي أيضاً تم استخدامه للحروب في المنطقة وتصاعد الميزانية العسكرية والأمنية". ورأت أن روحاني لن يقوم بتغيير يذكر، سواء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، أو حرية الأحزاب والإفراج عن السجناء السياسيين أو دفع النظام بالانسحاب من سوريا والعراق واليمن ولبنان وأفغانستان.

وفاز روحاني بفترة ولاية ثانية بعد تفوقه على منافسه الأبرز، إبراهيم رئيسي، وفقاً لوزارة الداخلية التي أكدت إحرازه لـ57 في المائة من عدد الأصوات.

وقال خامنئي في بيان بعد إعلان النتائج، إن "الاحتفال الملحمي يوم الانتخابات جسّد مرة أخرى عزم وإرادة الشعب للعالم،" معتبراً أن النظام والشعب هما الفائزان، ودعا الشعب الإيراني للالتزام بـ"خط الثورة الإسلامية الذي يعتبر الإرث القيم للإمام الخميني،" حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".