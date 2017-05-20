دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية انتهاء فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية وإغلاق جميع صناديق الاقتراع في شتى أنحاء الدولة، وبدء عملية فرز الأصوات.

وكانت لجنة الانتخابات الإيرانية قد أعلنت تمديد عملية الاقتراع ثلاث مرات، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".

وتوافد الناخبون الإيرانيون، الجمعة، إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات التي يكاد يُجمع المحللون أنها منحصرة بين الرئيس الحالي "المعتدل"، حسن روحاني، ورجل الدين "المتشدد"، إبراهيم رئيسي.