دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأت كل من روسيا وسوريا، حسن روحاني بفوزه بانتخابات الرئاسة الإيرانية، السبت.

ونقل موقع الكرملين تهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوز روحاني، ونقل نص البيان ما يلي: "تهانينا لحسن روحاني بفوزه بانتخاب رئيس لإيران، فلاديمير بوتين بعث ببرقية لحسن روحاني لتهنئته على فوزه المقنِع في انتخاب رئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، رئيس الدولة الروسية أكد استعداده لمواصلة الجهود المشتركة نحو مزيد من التطوير للشراكة الروسية-الإيرانية فيما يخص التعاون على الأجندة الثنائية أو الدولية."

وعبّر بوتين عن "ثقته" بتطبيق الإتفاقيات بين الدولتين، "بما فيها تلك التي تحققت خلال زيارة حسن روحاني الأخيرة إلى روسيا، وفي المصالح التي تصبح الأشخاص الودودين في كلتا الدولتين، وفي إطار الجهود للحفاظ على استقرار الشرق الأوسط والعالم بصفة عامة وعلى أمنهما."

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وقد أرسل الرئيس السوري بشار الأسد برقية تهنئة أيضاً أشار فيها إلى أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية قدّمت للعالم "نموذجاً يحتذى"، وأنها تمت "بروح عالية من الديمقراطية والمسؤولية،" وفقاً لما نقلتها عنه وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا."

وأضافت الوكالة تمنيات الأسد بالمزيد من "النجاح والعزة والرفعة،" وأنه أكد "بمتابعة العمل والتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يعزز أمن واستقرار البلدين والمنطقة والعالم."

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