دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صنفت المملكة العربية السعودية، رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني، هاشم صفي الدين، إرهابياً، وفرضت عليه عقوبات، حسبما أعلنت وزارة الداخلية في المملكة، الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية في سلسلة من التغريدات على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إن حكومة السعودية صنفت صفي الدين إرهابياً لـ"ارتباطه بأنشطة تابعة لحزب وتقديم المشورة لتنفيذ عمليات إرهابية."

وأضافت الخارجية أن تصنيف صفي الدين "تم على خلفية مسؤوليته عن عمليات لصالح حزب الله اللبناني الإرهابي في أنحاء الشرق الأوسط وتقديمه استشارات حول تنفيذ عمليات إرهابية ودعمه لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد."

وتابعت الخارجية: "ستواصل السعودية مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله ومن يسهم في تقديم المشورة لتنفيذها بكافة الأدوات القانونية المتاحة. وستستمر المملكة في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشل فعال للحد من أنشطة حزب الله المتطرفة ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة على مليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة."

وأكدت السعودية أنها ستواصل تصنيف "نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف، طالما يقوم حزب الله بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم."

ويأتي هذا التصنيف استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي أ/ 44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهما، حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الاسماء المصنفة وفقاً للأنظمة في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القيام بأي تعاملات معه.

ويُذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قررت اعتبار ميليشيات جماعة "حزب الله" اللبنانية منظمة إرهابية في مارس/ آذار 2016، وجاء في البيان أن كافة قادة وفصائل والتنظيمات التابعة والمنبثقة عن "حزب الله" يُعتبرون جزءا من منظمة إرهابية، كما قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور، عبداللطيف بن راشد الزياني، إن "دول المجلس اتخذت هذا القرار جراء استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميلشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها."

كما قرر مجلس جامعة الدول العربية، في ذات الشهر في ختام أعمال دورته الـ145 على مستوى وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، اعتبار حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية" أيضاً، بإجماع على القرار مع تحفظ لبنان والعراق وملاحظة من الجزائر.