ميلانيا ترامب تزور مدرسة أمريكية في الرياض
ميلانيا ترامب تزور مدرسة أمريكية في الرياض
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آخر تحديث يوم الاثنين, 22 مايو/أيار 2017; 08:45 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شكرت سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، المدرسة الأمريكية الدولية بالرياض على استضافتها يوم الأحد، في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الى العاصمة السعودية، قائلة إنها أمضت وقتاً رائعاً مع الطلاب.
السيدة الأولى أكدت في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في تويتر، على أهمية تعليم الأطفال من منظور دولي، بعد زيارتها للمدرسة ومداعبة عدد من الأطفال، وتبادل الحوار معهم، بحسب ما تظهر الصور أعلاه.
وبدأ ترامب، السبت، زيارة تاريخية إلى المملكة لتكون أول دولة أجنبية يزورها ضمن جولته الخارجية الأولى تتضمن أكثر من قمة، ويجري خلالها العديد من اللقاءات مع زعماء الدول العربية والإسلامية.
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