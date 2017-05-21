دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شكرت سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، المدرسة الأمريكية الدولية بالرياض على استضافتها يوم الأحد، في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الى العاصمة السعودية، قائلة إنها أمضت وقتاً رائعاً مع الطلاب.

السيدة الأولى أكدت في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في تويتر، على أهمية تعليم الأطفال من منظور دولي، بعد زيارتها للمدرسة ومداعبة عدد من الأطفال، وتبادل الحوار معهم، بحسب ما تظهر الصور أعلاه.

Thank U American International School #Riyadh for hosting me today! Giving Intl perspective & education to children is so important. pic.twitter.com/U0ZIT4GKLi — Melania Trump (@FLOTUS) May 21, 2017

I had a wonderful time with the students at the American International School #Riyadh today. #SaudiaArabia pic.twitter.com/AVzVV0W9Dm — Melania Trump (@FLOTUS) May 21, 2017

وبدأ ترامب، السبت، زيارة تاريخية إلى المملكة لتكون أول دولة أجنبية يزورها ضمن جولته الخارجية الأولى تتضمن أكثر من قمة، ويجري خلالها العديد من اللقاءات مع زعماء الدول العربية والإسلامية.