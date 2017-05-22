أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ينقل مراسل CNN، بين ويدمان، المخاطر التي يخوضها سكان غرب الموصل للوصول إلى منطقة آمنة خلال القتال المستمرلاستعادة السيطرة على المدينة من تنظيم "داعش".
سكان غرب الموصل.. بين الرصاص والقصف والجوع والعطش
سكان غرب الموصل.. بين الرصاص والقصف والجوع
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ44 دقيقة.
3:09
المناطق القليلة المتبقية تحت سيطرة "داعش" تعيش قصفاً كثيفاً ومستمر.. لكن هناك أيضاً يمكث مئات الآلاف من المدنيين اليائسين.
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