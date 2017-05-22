أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ينقل مراسل CNN، بين ويدمان، المخاطر التي يخوضها سكان غرب الموصل للوصول إلى منطقة آمنة خلال القتال المستمرلاستعادة السيطرة على المدينة من تنظيم "داعش".