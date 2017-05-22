سكان غرب الموصل.. بين الرصاص والقصف والجوع والعطش

سكان غرب الموصل.. بين الرصاص والقصف والجوع

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ44 دقيقة.
العراقالحكومة العراقيةالجيش العراقيالموصلداعش
3:09

المناطق القليلة المتبقية تحت سيطرة "داعش" تعيش قصفاً كثيفاً ومستمر.. لكن هناك أيضاً يمكث مئات الآلاف من المدنيين اليائسين.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ينقل مراسل CNN، بين ويدمان، المخاطر التي يخوضها سكان غرب الموصل للوصول إلى منطقة آمنة خلال القتال المستمرلاستعادة السيطرة على المدينة من تنظيم "داعش".

العراقالحكومة العراقيةالجيش العراقيالموصلداعش