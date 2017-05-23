المنامة، البحرين (CNN) -- بدأت قوات الأمن البحرينية صباح الاثنين تنفيذ عملية أمنية بقرية الدراز غرب المنامة، التي تشكل معقلا لرجل الدين الشيعي المعارض، عيسى قاسم، بعد يوم على صدور حكم قضائي بحقه واحتشاد أنصاره بالمنطقة.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية إن العملية جاءت بهدف "حفظ الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات القانونية التي كانت عائقا أمام حركة المواطنين وأدت إلى تعطيل مصالحهم وشكلت خطورة على سلامتهم." وأوضحت الوزارة على حسابها على صفحة توتير أن ‏التدخل الأمني جاء "بعدما أصبح الموقع مأوى لمطلوبين في قضايا أمنية وهاربين من العدالة."

وتنشر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام صورا لأنصار قاسم في القرية وهو يحتشدون حول منزله ومقره فيها مرددين شعارات معارضة للحكومة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين قد حكمت الأحد بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ بحق قاسم وعدد من كبار مساعديه، إلى جانب فرض غرامة مالية كبيرة عليهم ومصادرة أموال مودعة بحسابات قاسم الذي سبق للسلطات أن أسقطت جنسيته في يونيو/حزيران 2016.