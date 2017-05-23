دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكّدت مطارات دبي أن رحلة طائرة فيرجن أتلانتك جرى تأخيرها بمطار دبي الدولي الثلاثاء، بهدف إنهاء عمليات تفتيش أمنية إضافية.

وقال بيان صادر عن مطارات دبي، إن العمليات جرت بالتعاون الوثيق بين شرطة دبي وشركة الطيران وبعدها نالت الطائرة الموافقة وغادرت المطار.

من جهتها، ذكرت شركة فيرجن أتلانتيك أن نزول الركاب من الطائرة كان مجرد إجراء وقائي بهدف تنفيذ المزيد من عمليات التفتيش الأمنية وليس بسبب وجود تهديد جدي.

وتأتي هذه الأنباء في وقت شهد حفل أريانا غرانديه في مدينة مانشستر البريطانية ليل الاثنين انفجاراً أدى إلى مقتل 22 شخصا وجرح 60 على الأقل.