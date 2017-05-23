أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت معصومة ابتكار، نائب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إيران دولة ديمقراطية، مشيرة إلى عدم إجراء انتخابات في المملكة العربية السعودية، وذلك في مقابلة حصرية مع شبكة CNN.