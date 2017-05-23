أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت معصومة ابتكار، نائب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إيران دولة ديمقراطية، مشيرة إلى عدم إجراء انتخابات في المملكة العربية السعودية، وذلك في مقابلة حصرية مع شبكة CNN.
نائب رئيس إيران لـCNN: بعكس دولتنا.. السعودية لم تجرّب الانتخابات أبداً
نائب رئيس إيران: السعودية لم تجرب الانتخابات
الشرق الأوسط
آخر تحديث الثلاثاء, 23 مايو/أيار 2017; 08:25 (GMT +0400).
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مقابلة حصرية لـCNN مع معصومة ابتكار، نائب الرئيس الإيراني حول الانتخابات الإيرانية والوضع الداخلي في إيران
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