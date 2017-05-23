فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت القيادة الأمريكية الوسطى في بيان لها ليل الأحد إن وحدة من القوات الأمريكية الخاصة نفذت عملية لمحاربة الإرهاب في اليمن استهدفت فيها مجمّع أبنية يعود لتنظيم القاعدة في محافظة مأرب اليمنية، في غارة برية هي الأولى التي تعترف بها واشنطن منذ غارة فبراير/شباط الماضي التي أدت إلى مقتل عنصر أمريكي.

وذكرت القيادة الأمريكية الوسطى أن العمليات المماثلة "توفر رؤية أوضح تكشف مواقع القاعدة في جزيرة العرب وقدراتها ونواياها" بما يسمح للولايات المتحدة بمواصلة ملاحقة وضرب التنظيم.

وخلال العملية تمكنت القوة الأمريكية من قتل سبعة من عناصر تنظيم القاعدة في الموقع وذلك عبر "مزيج من الضربات الجوية المركزة والاشتباكات بالأسلحة النارية". وأضاف البيان أن العملية جرت لدعم قوات الحكومة الشرعية اليمنية وبالتنسيق مع القوى العربية الحليفة.

ويعتبر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أحد أخطر الفروع الدولية للتنظيم وقد نشط بشكل واسع في مناطق اليمن بسبب اشتداد القتال فيها وضعف سيطرة الدولة.