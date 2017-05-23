دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لفت الوقت القياسي الذي استطاعت من خلاله السعودية بناء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" الانتباه، حيث تم انجاز كل الأعمال فيه خلال 30 يوماً فقط.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد دشّن الأحد بمشاركة دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض المركز، بحضور قادة ورؤساء الدول المشاركة في القمة العربية الاسلامية الامريكية.

وشارك في إنشاء "اعتدال"، بحسب الفيديو أعلاه الذي نشر عبر حسابات المركز على مواقع التواصل 200 مهندس، كما عمل فيه على مدار الساعة أكثر من 2000 عامل، ليبلغ إجمالي الأسلاك والتوصيلات في المرحلة الأولى حوالي 8000 متر.

ويتألف المركز من 3 مرتكزات أساسية: الفكري، الاعلامي والرقمي. ويقوم بمهام أساسية أبرزها رصد النشاط الاعلامي والرقمي لحظة بلحظة على مدار الساعة، تحليل ما تم رصده وبكافة اللغات مستنبطا الدوافع والأسباب والتفاعل من خلال برناج المناصحة والارشاد.