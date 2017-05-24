دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حمّل وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد الحكومة اللبنانية مسؤولية تصريحات "حزب الله" وأمينه العام حسن نصرالله، التي قال إنها تسيئ للبحرين.

كلام وزير الخارجية جاء في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر يوم الثلاثاء، بعد بدء المنامة عملية أمنية بمعقل رجل الدين الشيعي المعارض عيسى قاسم، وتهديد حزب الله بأن "أي مسّ بحياته أو سلامته سيفتح الأمور على مدى المكان والزمان على احتمالات لا يستطيع أحد توقع مخاطرها ونتائجها."

الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية تصريحات شريكها حزب الله و زعيمه الإرهابي المعتوه التي تسيئ لمملكة البحرين . كفاية كلام فاضي و تطمينات جوفاء — خالد بن احمد (@khalidalkhalifa) May 23, 2017

وكان حزب الله قد حمّل في بيان له الثلاثاء كامل المسؤولية عمّا حصل ويحصل في البحرين "لصاحب القرار الحقيقي وهو النظام السعودي" على حد تعبيره، مستنكراً ما وصفه بـ "الاعتداء الوحشي على الآمنين العزّل من أهالي بلدة الدراز."

وفي نفس السياق، أعاد الوزير خالد بن أحمد نشر تغريدات للدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، رحّب فيها بإجراءات البحرين لبسط سلطة القانون على دراز، قائلاً إن ردود فعل إيران وحزب الله عليها تبيّن الطبيعة الطائفية والخارجية لما كان يجري في "دراز."

عبر ردود فعل إيران وحزب الله على إجراءات البحرين ندرك الطبيعة الطائفية والخارجية لما كان يجري في دراز، سقطت الأقنعة وأصبحت الأمور واضحة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 23, 2017

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