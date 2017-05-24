دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أن سياسات مصر بشأن عدم التدخل في شؤون الآخرين "ثابتة ولم ولن تتغير"، مشددا على أن "مصر لا تتآمر"، وذلك ردا على تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير عن ضبط جيش بلاده مدرعات مصرية استخدمها متمردو دارفور.

وأجاب السيسي بشكل استثنائي على سؤال واحد عن تصريحات البشير، في مؤتمر صحفي، مع المستشار النمساوي كريستيان كيرن، قائلا: "لقد تحدثت خلال مؤتمر القمة العربية الإسلامية الأمريكية عن استراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب، عقب ذلك بيومين تم توجيه مثل هذا الاتهام لمصر، لذا فإنني أرجو أن يؤخذ هذا الكلام في سياقه. مصر لا تفعل ذلك ولن تفعله. مصر تتعاون فقط من أجل البناء، نحن لا نقوم بتلك الإجراءات الخسيسة ضد أي أحد، خاصة مع أهلنا وجيراننا".

وأضاف مستنكرا: "بقى أنا النهاردة أعمل تآمر وأكلف عناصر بالقيام بمهاجمة الأشقاء في السودان؟!"، وتابع بالقول: "أرجو أن يُسمع هذا الكلام ليس فقط في مصر، هذه الرسالة للعالم كله. نحن ندير سياسة شريفة في زمن عز فيه الشرف. نحن دولة رشيدة محترمة تحترم نفسها والآخرين وتحترم التزاماتها ولها وجه واحد فقط ولن تكون أبدا ذيلا لأحد".

وأشار السيسي إلى أنه يدرك أن المصريين يتساءلون عن الموضوع وإن هناك اتهاما مباشرا لمصر بأنها قدمت دعما للهجوم على السودان. وقال: "لا، نحن لا نفعل هذا الكلام ولن نفعله لا ضد السودان ولا غيرها.. نحن نمد أيدينا فقط للتعاون والبناء والتنمية".

وأضاف: " أرجو أن يربط الجميع هذا الكلام بالاستراتيجية التي طرحتها مصر في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.. نحن لن نتغير عن سياستنا مهما كانت التحديات ونقف على أرض صلبة جدا ونستطيع أن نواجه الدنيا بأكملها بصلابة ووحدة المصريين".