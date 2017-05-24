القاهرة، مصر (CNN)-- قررت النيابة المصرية، الأربعاء، إخلاء سبيل المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، بعد احتجازه، الثلاثاء، بتهمة ارتكاب فعل فاضح علنا، خلال الاحتفال بصدور حكم قضائي ببطلان اتفاقية نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، إذ يقود خالد علي فريق الدفاع الذي يطعن في الاتفاقية.

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وقال المحامي أحمد فوزى، لـCNN بالعربية، إن نيابة شمال الجيزة أخلت سبيل موكله خالد علي من مكان احتجازه في قسم الدقي، بكفالة قدرها 1000 الف جنيه مصري في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري الذي يتهمه فيه بارتكاب فعل فاضح علنا".

وأضاف فوزي أن النيابة حددت جلسة، الاثنين المقبل، بمحكمة جنح الدقي لنظر القضية، مشيرا إلى أنه تم إحالة موكله "من قسم الدقي إلى النيابة وأثناء الانتظار تم إبلاغهم بالقرار من جانب مسؤولي النيابة دون الحديث عن أي تفاصيل وهو ما سيتم الاطلاع عليه لاحقا عند نظر القضية".

وكان فوزي قال، لـCNN بالعربية، بعد احتجاز خالد علي إنه طلب خلال التحقيقات مع موكله، الثلاثاء، صورة رسمية من البلاغ ضده، والاطلاع على الأدلة المقدمة من خلال تفريغ محتويات "السي دي" المقدم، إلا أن النيابة قررت احتجازه، واستكمال التحقيقات دون الاستجابة لمطالب الدفاع.

وأضاف فوزي أن خالد علي أكد خلال التحقيقات أن "الغرض منها محاسبته على موقفه الداعم لمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وأيضا بعد مطالبة البعض له بخوض انتخابات الرئاسة المرة المقبلة".

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن تحقيقات النيابة، أن خالد علي قام بفعل فاضح وخادش للحياء العام أثناء تواجده أمام مجلس الدولة، عقب حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية والإشارة بحركة خادشة للحياء بإصبعه أثناء تجمع عدد من المواطنين.