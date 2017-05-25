روحاني يدعو أردوغان إلى تحقيق "نقلة نوعية" في التعاون المشترك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون المشترك خاصة على الصعيد الاقتصادي، وذلك في اتصال هاتفي أجراه أردوغان لتهنئة روحاني على فوزه.

وأعرب روحاني عن تقديره للاتصال الهاتفي الذي أجراه أردوغان، وقال إن "البلدين قطعا أشواطا كبيرة على مرّ الأعوام الأربعة الأخيرة في سياق تعميق العلاقات الثنائية"، داعيا إلى تحقيق "نقلة نوعية" في هذه العلاقات، بما يتيح بلوغ حجم الـ 30 مليار دولار سنويا في مجال التبادل التجاري المشترك، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وأضاف روحاني أن إيران "مستعدة لتحقيق الأهداف المرجوة في إطار العلاقات بين طهران وأنقرة"، وأن "الظروف متوفرة اليوم لتحقيق نقلة نوعية على صعيد التعاون المشترك". وتابع بالقول إن التعاون الثنائي والثلاثي بين البلدين إلى جانب روسيا حيال قضايا المنطقة بما فيها مفاوضات أستانا سيساهم في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي".

في غضون ذلك، ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، نقلا عن مصادر في الرئاسة التركية، أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا، الأربعاء، لتهنئة روحاني على فوزه بالانتخابات الرئاسية. وأضافت المصادر أن زعيمي البلدين شددا على ضرورة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة خلال الفترة المقبلة.