إيران تعلن مقتل أحد كبار قادة الحرس الثوري في الموصل

طهران، إيران (CNN)-- لقي اللواء شعبان نصيري، أحد القادة الكبار في الحرس الثوري الإيراني، مصرعه أثناء قتال تنظيم "داعش" في غرب مدينة الموصل العراقية، وفقا لما ذكرته وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية والمقربة من الحرس الثوري.

وذكرت "تسنيم" نقلا عن العلاقات العامة لقوات الحرس الثوري أن اللواء نصيري، أحد قادة الحرس الثوري خلال الحرب بين إيران والعراق، سقط قتيلا خلال عمليات تحرير غرب الموصل من قبضة "داعش"، مساء الجمعة، عشية أول أيام شهر رمضان وجرى دفنه، السبت.

وأشارت "تسنيم" إلى أن نصيري "شارك لمدة طويلة في جبهات سوريا للدفاع عن حرم السيدة زينب". وأضافت أنه "أصيب قبل مدة، إلا أنه عاد إلى الميدان بعد الحصول على العلاج" قبل أن يفارق الحياة في معارك الموصل.