القوات العراقية تتقدم لما تبقى من غرب الموصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، السبت، بيانا قالت فيه إن القوات العراقية تتقدم إلى ما تبقى من المناطق والأحياء التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" غرب الموصل.

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وأشار البيان إلى أن القوات العراقية تقوم حاليا بمداهمات في حي الشفاء والمستشفى الجمهوري، في حين تقوم قوات الشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب بالتقدم من مناطق مختلفة مضيقة أكثر على مقاتلي التنظيم.

ويذكر أن الفريق أول ركن، عثمان الغانمي، رئيس أركان الجيش العراقي، قال في تصريحات سابقة لـCNN مطلع الشهر الجاري، إن تحرير كامل مدينة الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية من عناصر داعش سيكون قبل دخول شهر رمضان الذي بدأ السبت.