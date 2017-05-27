ظريف: الأجهزة العسكرية الجميلة لن تنقذ الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن الأجهزة والمعدات العسكرية الجميلة لن تنقذ الشرق الأوسط، وذلك في مقال كتبه لصحيفة نيويورك تايمز يأتي على خلفية زيارة ترامب إلى المملكة العربية السعودية وعقد صفقات عسكرية ودفاعية بقيمة 110 مليارات دولار.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ما كتبه ظريف حيث قال: "إذا كان نجاح الأساليب آنفة الذكر معيارا للنجاح في المستقبل، فإن 110 مليارات دولار اخري للسلاح لن تخفف عبئا من النفقات الاضافية عن كاهل واشنطن، ولن يساعد في توفير الامن طويل الامد للسعودية – خلافا لما تدعي الخارجية الاميركية -. لقد كانت المرة الاخيرة التي أنفق فيها السعوديون مبلغا بهذه الضخامة، كان بدفعهم أكثر من 70 مليار دولار لصدام حسين لتسليحه في عدوانه علي إيران خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي: ولكن انظروا ماذا كانت نتيجة هذا الاجراء للعالم ولهم."

ولفت ظريف إلى أنه وفي الوقت الذي كان فيه ترامب بعد التوقيع علي الصفقة التسليحية التاريخية، ضيفا في السعودية، "كان الشعب الايراني يحتفل بنتيجة انتخابات حقيقية ومثيرة للتحدي.. الانتخابات التي جسدت عزم الناخبين الايرانيين على مواصلة مسار الاعتدال والتعامل البناء علي اساس الاحترام المتبادل؛ المسار الذي سهّل التوصل الي الاتفاق النووي في 2015."