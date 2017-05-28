البنتاغون: وفاة الجندي بسوريا سببه حادث مرور

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون،" على أن وفاة أحد عناصر الجيش الأمريكي في سوريا، الجمعة، كان ناجما عن حادث مروري وليس له علاقة بأعمال قتالية.

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وذكر البنتاغون في بيان أن الجندي يدعى ايتيان ميرفي، ويبلغ من العمر 22 عاما، وهو من منطقة لونغفيل في ولاية جورجيا، وأنه مكلف ضمن الكتيبة الأولى في الفوج الـ75 في جورجيا.

ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي في الو قت الذي تستمر فيه قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية بالأسلحة والخدمات الاستشارية إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" شمال سوريا.