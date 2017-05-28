قرقاش: دول مجلس التعاون الخليجي تمر بأزمة حادة وفتنة.. وللصبر حدود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، الأحد، أن دول مجلس التعاون الخليجي تمر بـ"أزمة حادة وفتنة" تحمل "خطرا جسيما"، قائلا إن "حل الأزمة بين الشقيق وأشقائه طريقه الصدق في النوايا والالتزام بالتعهدات وتغيير السلوك".

ولم يوضح قرقاش في التغريدات، التي نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، من يقصد بـ"الشقيق" أو ما هي الأزمة التي تواجه دول مجلس التعاون، لكن تصريحاته تأتي في ظل ظهور توتر في العلاقات بين قطر من جهة والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

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وقال قرقاش: "تمر دول مجلس التعاون بأزمة حادّة جديدة وفتنة تحمل في ثناياها خطرا جسيما، ودرء الفتنة يكمن في تغييّر السلوك وبناء الثقة واستعادة المصداقية". وأضاف: "في خضم الأزمات الإقليمية الحالية والأخطار المحدقة لنحرص على وحدة الصف، فالصبر والتغاضي له حدوده، والطريق السوي عبر المصارحة والمصداقية والثقة".

وأكد قرقاش أن "موقعنا واستقرارنا في وحدة الصف وصدق التوجه، ولا نعيش في فقاعة خادعة قد تضر الشقيق والجار دون أن تطالنا، أمننا متصل ومترابط وكذلك مستقبلنا". وقال إن "حل الأزمة بين الشقيق وأشقائه طريقه الصدق في النوايا والالتزام بالتعهدات وتغيير السلوك الذي سبب ضررا وفتح صفحة جديدة لا العودة إلى نفس البئر".