الإخوان: الغارات المصرية على ليبيا "عدوان" ودرنة ليس فيها داعش

القاهرة، مصر (CNN) -- نددت جماعة الإخوان المسلمين المصرية المعارضة بالغارات التي نفذتها الطائرات المصرية على أهداف في ليبيا بعد هجوم المنيا الدموي الذي استهدف عددا من الأقباط في البلاد، وذلك في تصريح هو الأول للجماعة تعليقا على الضربات الجوية المصرية التي أكدت القاهرة أنها استهدفت معسكرات لإرهابيين على صلة بالهجوم.

وجاء في بيان صادر عن طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان، التي تدرجها مصر على قوائم الإرهاب، إن ما وصفه بـ"العدوان على الأشقاء في ليبيا" هو استمرار من السلطات في سياسة تؤدي إلى "زرع العداء وتشيع الكراهية وتؤسس لفتنة عربية كبرى تقضي على ما تبقى من قيم الأخوة والجوار" على حد قوله.

ورأى فهمي أن العملية العسكرية "مغامرات عدوانية" محذرا من تأثيراتها على صورة الجيش المصري واقتصاد البلاد وتمثل – بحسب رأيه – انحرافا عن القصد المطلوب إلى حرب بالوكالة "تفتح أبواب الجحيم على المنطقة بأسرها، وتدمر مقدراتها وتهدر ثرواتها وتلقي بشعوبها في التهلكة وتحولها إلى منطقة ممزقة وضعيفة."

فهمي قال إنه لا يريد لتصريحه أن يُفهم بشكل خاطئ، فأعاد التأكيد على إدانة الإخوان لهجوم المنيا الذي وصفه بأنه "حادث الإجرامي ضد الإخوة المسيحيين" مضيفا أن المصريين كانوا ينتظرون معاقبة الجناة "فإذا بالعقاب يوجه للشعب الليبي في مدينة درنة التي يشهد العالم بأنها حاربت داعش وأخرجتهم منها." على حد قوله.

وكانت مصر قد أبلغت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي السبت بأن الضربات التي شنتها مقاتلات مصرية شرق ليبيا استهدفت معسكرات تدربت فيها عناصر إرهابية هاجمت حافلة الأقباط في المنيا، الجمعة، بالإضافة إلى حوادث إرهابية أخرى. واعتبرت القاهرة القصف في شرق ليبيا دفاعا شرعيا عن النفس بعد الهجوم على حافلة تقل عدد من الأقباط، ما أدى لمقتل 29 شخصا.