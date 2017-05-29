وزير خارجية العراق يدافع عن إيران: لا مبرر للخوف منها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير خارجية العراق، إبراهيم الجعفري، الاثنين، إن العراق لن يُقدِم على الدخول فيما وصفه بـ"المحاور المشبوهة"، مشدداً على أنه "لا يوجد مبرر للخوف" من إيران.

وأضاف الجعفري أن "موقف العراق ثابت في بناء علاقاته مع دول العالم كافة، والالتزام بعدم الدخول في سياسة المحاور، والصراعات، ويرفض كل ما من شأنه تعكير صفو واستقرار المنطقة،" متابعاً بأن دولته تتطلع إلى وقوف الدول الصديقة كافة لدعم استقرار الأوضاع في المنطقة، ونشر أجواء الوئام والأخوة والمحبة.. ونحن بأمس الحاجة لإيجاد العلاقات الطيبة مع كل الدول بعيداً عن التدخلات الأجنبية."

وتابع الجعفري: "العراق لن يُقدِم على الدخول بمحاور مشبوهة.. وإيران بعد عام 2003، ولحد الآن لم تتدخل في شؤونا، ولا توجد قطعة عسكرية إيرانية على أراضينا، ولا يوجد إرهابيون جاؤوا من إيران، وقاموا بعمليات إرهابية في العراق، وهي دولة جوار جغرافي، كما هي الكويت، وبقية الدول التي تتعامل مع العراق بتعامل حضاري، وان إيران وقفت، وساعدت العراق، وعملت دائماً على التقارب مع الدول الإقليمية، والدولية، وهي لا تشكل خطراً على أحد."

وعلّق الجعفري دون تحديد ما يُشير إليه بتصريحاته: "ما سمعته من خطاب متشنج يستهدف إيران أعتقد أنه صفقة خاسرة، ونصيحتي لإخواني وأشقائي ألا يُراهِنوا على هذه الأمور المُفتعَلة التي لا توصل إلى نتيجة، وستذهب مع الزمن، وتبقى الدول بشعوبها، وحكومتها، وتبقى قويَّة، ومُتراصة مصطفة مع بعضها،" مشدداً على أن "الخوف من إيران ليس له مُبرر."