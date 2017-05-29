حفتر يهاجم قطر ويستعد لمعركة الدفاع عن طرابلس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي المدعوم من مجلس النواب، قطر ودولاً أخرى لم يسمها بدعم الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في ليبيا.

وقال حفتر، مساء الأحد، إن الجيش يراقب جاليات من مختلف الجنسيات الموجودة في الساحة الليبية، والتي قال إنها دخلت الدولة بسبب عدم السيطرة على الحدود والتي "تم دعمها وجلبها عن طريق دول إقليمية ودول تدعم الإرهاب،" متهماً قطر ودول أخرى لم يسمها بتسليم مبالغ مالية إلى ما وصفها بمليشيات إرهابية تقاتل على أراضي ليبيا، حسبما نقلت وسائل إعلام ليبية مقربة منه، من بينها موقع "إيوان ليبيا".

كما منع حفتر منعاً باتاً امتلاك الأجانب داخل ليبيا للسلاح حتى وإن كانوا يدّعون مساعدة الشعب الليبي، موضحاً أن "أي أجنبي يحمل السلاح في ليبيا سيتم القبض عليه ومحاربته جماعياً أو فردياً."

وأعلن بدء استعدادات قواته لمعركة للدفاع عن طرابلس، إذ قال حفتر إن "ميليشيات الإسلام السياسي المؤدلجة فقدت السيطرة على العاصمة طرابلس وانحرفت عن المسار الوطني وبدأت بتدمير المؤسسات وممتلكات المواطنين واستخدام الأسلحة الثقيلة داخل العاصمة دون تقدير المسؤولية اتجاه سلامة وأمن المواطن والأسر والعائلات الآمنة."

وأصدر حفتر تعليمات لوحدات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية "للاستعداد للدفاع عن طرابلس ومواجهة الإرهاب وطرده وتدمير قواعده ومساعدة القوة الوطنية التي تدافع عن أمن العاصمة،" مطالباً قيادات القوات المسلحة "إعلان حالة الاستنفار في جميع القطاعات والرئاسات والوحدات من أجل الاستعداد للمواجهة وحماية المواطن الضعيف الذي سيدفع الثمن."