الحشد الشعبي يعلن وصول قواته للحدود بين العراق وسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الحشد الشعبي (الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب القوات العراقية ضد داعش) إن قواته تمكنت من الوصول إلى آخر النقاط على الحدود بين العراق وسوريا بهدف إغلاق وصد أي محاولات دخول أو خروج لعناصر التنظيمات الإرهابية.

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وقال الحشد في بيان نشره على صفحته الرسمية: "ضمن خط طوله 18 كيلومترا سجلت الساعات الاولى من اليوم الخامس لعمليات ’محمد رسول الله الثانية‘ صفحتها الثانية، ابرز منجزاتها بتحقيق التماس مع الحدود السورية، والذي تحقق بتقدم استثنائي قهر طبيعة الارض وحرارة الاجواء، اذ ذلل الاصرار الصعاب، وبات بذلك الشريط الترابي المشترك تحت حماية مقاتلي الحشد وسيطرتهم."

وأضاف التقرير: "الانتصار الناجز تحقق على الرغم من أن أغلب التحليلات لم تشر الى إمكانية الحسم السريع في المعارك الحدودية، وهو امر عززه توجه البوصلة العسكرية للحشد منذ ايام نحوها، مع تأكيد قيادة الحشد على فتح صفحة تحرير الحدود وحصد الاقضية والنواحي باتجاهها لتأمين المراكز المهمة في نينوى والانبار وصولا للهدف المنشود بمسك جميع مساحة الحدود الادارية للبلاد."