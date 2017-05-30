قتلى وجرحى إثر تفجير في بغداد.. وداعش يزعم المسؤولية

بغداد، العراق (CNN)— وزعم تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ذراعه الإعلامية "أعماق،" وأفاد البيان أن داعش كان يستهدف تجمعاً للشيعة.

وقال المتحدث باسم الشرطة في بغداد، الرائد علي محمد، إن السيارة المفخخة انفجرت في ساحة الحرية بوسط بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن الانفجار وقع خارج محل لبيع الآيس كريم.