بغداد، العراق (CNN)— وزعم تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ذراعه الإعلامية "أعماق،" وأفاد البيان أن داعش كان يستهدف تجمعاً للشيعة.
وقال المتحدث باسم الشرطة في بغداد، الرائد علي محمد، إن السيارة المفخخة انفجرت في ساحة الحرية بوسط بغداد.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن الانفجار وقع خارج محل لبيع الآيس كريم.
قتلى وجرحى إثر تفجير في بغداد.. وداعش يزعم المسؤولية
داعش يتبنى تفجيراً في بغداد أسقط العشرات
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ49 دقيقة.
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أسقط انفجار سيارة مفخخة في وسط بغداد، الثلاثاء، 11 قتيلاً و35 جريحاً، وفقا لما ذكرته الشرطة العراقية.
بغداد، العراق (CNN)— وزعم تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ذراعه الإعلامية "أعماق،" وأفاد البيان أن داعش كان يستهدف تجمعاً للشيعة.
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