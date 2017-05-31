الجيش المصري يقصف "إرهابيين" غرب المنيا.. ومقتل 4 من قواته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع المصرية، الأربعاء، عن مقتل 4 من قوات الجيش إثر انفجار حزام ناسف، وذلك بعد قصف طائراته "إرهابيين" في منطقة الواحات البحرية، غرب محافظة المنيا، التي شهدت هجوما على الأقباط أسفر عن مقتل 29 شخصا في 26 مايو/ أيار الجاري.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي إنه "في إطار جهود القوات المسلحة للقضاء على البؤر الإرهابية، وبناءً على معلومات مؤكدة بشأن تواجد عناصر إرهابية بمنطقة الواحات البحرية، قامت القوات الجوية باستطلاع المنطقة المشار إليها واكتشاف وتدمير عربتي دفع رباعي على متنهما العناصر الإرهابية المرصودة وذلك شمال شرق منطقة البويطى بالواحات البحرية".

وأضاف المتحدث باسم الجيش أنه "أثناء قيام القوات البرية بتطهير وتمشيط المنطقة المشار إليها والتعامل مع بعض المضبوطات انفجر أحد الأحزمة الناسفة الخاصة بالعناصر الإرهابية مما أسفر عن استشهاد 3 ضباط وجندي".

وتقع الواحات البحرية غرب محافظة المنيا وشرق ليبيا، التي شن الجيش المصري غارات عليها "ثأرا" للهجوم على حافلة أقباط المنيا، إذ أعلنت السلطات المصرية أن المسلحين الذين هاجموا حافلة الأقباط تدربوا في "معسكرات إرهابية" في درنة شرق ليبيا.