شاهد.. روسيا تقصف داعش في تدمر بصواريخ من المتوسط

روسيا تقصف داعش في تدمر بصواريخ من المتوسط

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 31 مايو/أيار 2017; 12:39 (GMT +0400).
روسياتدمرداعشحرب داعشسوريا
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر انطلاق الصواريخ من البحرية الروسية في البحر المتوسط باتجاه أهداف داعش في تدمر.

روسيا، موسكو (CNN) -- كشفت موسكو الأربعاء أن سفناً حربية روسية موجودة في البحر المتوسط أطلقت خلال ساعات الليل 4 صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" على مواقع "داعش" قرب تدمر وسط سوريا، مؤكدة أن الضربة استهدفت مجموعات من المسلحين.

روسياتدمرداعشحرب داعشسوريا