روسيا، موسكو (CNN) -- كشفت موسكو الأربعاء أن سفناً حربية روسية موجودة في البحر المتوسط أطلقت خلال ساعات الليل 4 صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" على مواقع "داعش" قرب تدمر وسط سوريا، مؤكدة أن الضربة استهدفت مجموعات من المسلحين.
شاهد.. روسيا تقصف داعش في تدمر بصواريخ من المتوسط
روسيا تقصف داعش في تدمر بصواريخ من المتوسط
الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 31 مايو/أيار 2017; 12:39 (GMT +0400).
2:27
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر انطلاق الصواريخ من البحرية الروسية في البحر المتوسط باتجاه أهداف داعش في تدمر.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.