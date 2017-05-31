شاهد.. روسيا تقصف داعش في تدمر بصواريخ من المتوسط

روسيا، موسكو (CNN) -- كشفت موسكو الأربعاء أن سفناً حربية روسية موجودة في البحر المتوسط أطلقت خلال ساعات الليل 4 صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" على مواقع "داعش" قرب تدمر وسط سوريا، مؤكدة أن الضربة استهدفت مجموعات من المسلحين.