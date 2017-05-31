صواريخ روسية من البحر تقصف مجموعات لداعش في تدمر قادمة من الرقة

روسيا، موسكو (CNN) -- كشفت موسكو الأربعاء أن سفنا حربية روسية موجودة في البحر المتوسط أطلقت خلال ساعات الليل 4 صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" على مواقع "داعش" قرب تدمر وسط سوريا، مؤكدة أن الضربة استهدفت مجموعات من المسلحين الذين كانوا يتنقلن

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية أن الفرقاطة "الأميرال ايسين" والغواصة "كراسنودار" التابعتين للأسطول البحري الروسي، أطلقتا 4 صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" من شرق البحر المتوسط على مواقع "داعش" بالقرب من تدمر وأصابت جميع الأهداف.

وأشار البيان إلى أن "الغواصة "كراسنودار" أطلقت الصواريخ من قاع البحر، وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها أخطرت القيادات الأمريكية والتركية والإسرائيلية بعملية الإطلاق "في الوقت المناسب عبر قنوات الاتصال المخصصة لذلك"، وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية الرسمية.

من جانبها، قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية الرسمية إن الضربة استهدفت "مواقع للمسلحين شرق تدمر كانت تحتوي على معدات ثقيلة وأعداد من المسلحين القادمين من معقل التنظيم في مدينة الرقة."

يذكر أن تنظيم داعش والجيش السوري تبادلا السيطرة على مدينة تدمر أكثر من مرة منذ اقتحام التنظيم لها للمرة الأولى عام 2015. وقد استرد الجيش السوري مدعوما بالطائرات الروسية مدينة تدمر في مارس/آذار الماضي، وقالت موسكو آنذاك إن العملية أدت إلى قتل وجرح قرابة ألف مسلح في المدينة المسجلة على قائمة الإرث التاريخي العالمي لدى الأمم المتحدة.