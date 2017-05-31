مصادر لـCNN: ترامب سيتفادى نقل السفارة الأمريكية للقدس في الوقت الحالي

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت مصادر دبلوماسية ومصادر مسؤولة بالإدارة الأمريكية، لـCNN، الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب، سيوقع قرار تمديد بقاء السفارة الأمريكية في تل أبيب، ليتفادى في الوقت الحالي جدل نقلها إلى القدس.

ووعد ترامب، خلال حملته الانتخابية الرئاسية عام 2016، بأنه سينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهو ما تطالب به السلطات الإسرائيلية منذ عدة سنوات. وقال مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية إن ترامب ما زال يدعم الخطوة لكنه يعتقد أنه مع إمكانية إطلاق مفاوضات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن الوقت ربما لا يكون مناسبا لإغضاب الفلسطينيين بنقل السفارة إلى القدس.

وتوقيع ترامب المحتمل للقرار هذا الأسبوع سيؤجل عملية النقل لمدة 6 أشهر على الأقل. ووقع كل الرؤساء الأمريكيين مثل القرار مرتين سنويا منذ عام 1995. وأقرّ الكونغرس في ذلك العام قانوناً ينص على "وجوب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل". لكنه يحتوي على بند يسمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة لستة أشهر لحماية "مصالح الامن القومي". ووقع الرئيس السابق باراك أوباما أمر تأجيل النقل في نهاية ولايته في ديسمبر/ كانون الأول، وتنتهي صلاحية هذا القرار منتصف ليل الأربعاء الخميس بتوقيت واشنطن.