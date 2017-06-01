جواد ظريف: حادث دخول طائرة سعودية لأجوائنا "عادي" وركابها خبراء نفط

طهران، إيران (CNN) -- قلل وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، من أهمية الضجة التي أثارها أحد نواب البرلمان الإيراني حول اختراق طائرة سعودية للأجواء الإيرانية، بعدما زعم النائب وجود عسكريين على متنها، فأكد الوزير الإيراني أن الحادث "عادي" وأن الطائرة لم تكن تحمل عسكريين.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية عن ظريف قوله، ردا على سؤال حول "حقيقة دخول طائرة سعودية الى الأجواء الايرانية بشكل غير قانوني" أن الأمر "عادي ويحدث في حوادث الطيران الدولية حتى أن وزارة الخارجية لم تكن على علم به" مضيفا: "أعتقد أن وزارة الدفاع لم تكن تعلم بالأمر أيضا".

واعتبر ظريف أن الحادث "يقع في معظم بلدان العالم حيث تغيّر بعض الرحلات الجوية مسارها فترغم على دخول أجواء غير مصرّح بها" وأضاف قائلا: "حسب ما يطبق على مثل هذه الحالات من حول العالم فقد تم الاتصال بالطائرة عبر منظومة الملاحة الجوية وخيروها بين تغيير مسارها أو إجبارها على الهبوط، لكن الطيّار فضل تغيير مساره" وفقا للوكالة.

وكانت وكالة "ايسنا" الإيرانية شبه الرسمية قد نقلت في وقت سابق عن كريمي قدوسي، عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، قوله إن طائرة عسكرية سعودية كانت في طريقها إلى قرغيزستان، اخترقت الأجواء الإيرانية، زاعما أن مقاتلة من سلاح الجو الإيراني أرغمتها على المغادرة وأن كانت تقل عسكريين سعوديين بطريقهم لاجتماع مع نظرائهم من الولايات المتحدة.

وطالب قدوسي، المقرّب من التيار المحافظ في البلاد، بالحصول على توضيحات من وزارتي الخارجية والدفاع في إيران حول الحادث، متسائلا عن سبب عدم إرغام الطائرة على الهبوط في إيران. ولم تتمكن CNN من الحصول على رد فعل حول الموضوع من الجانب السعودي الذي لم يسبق لمؤسساته المعنية بقطاع الطيران أن تحدثت عن الواقعة.