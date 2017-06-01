إيران تعلن اعتقال "جاسوس" في مكتب مستشار مقرّب من روحاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية إن بلاده اعتقلت من وصفه بـ"الجاسوس" في مكتب أحد المستشارين المقربين من الرئيس حسن روحاني، في تطور يأتي بعد أيام على فوز الأخير بولاية رئاسية جديدة.

المعلومات حول اعتقال الموظف الإيراني جاءت على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني ايجئي، وذلك خلال مؤتمر صحفي كان مخصصا للحديث عن الانتخابات الرئاسية، لكن المسؤول القضائي الإيراني أكد خلاله نبأ "إلقاء القبض على جاسوس في مكتب أحد المسؤولين."

وفي خصوص نبأ إلقاء القبض على جاسوس من قبل وزارة الأمن الإيرانية، أكد المتحدث باسم القضاء الخبر، قائلا إن وزارة الأمن الإيرانية "يمكنها إلقاء القبض على المتهمين من خلال حكم قضائي، كما يمكن للسلطة القضائية بدورها أن تسلّم شخصا متهما الى وزارة الأمن.

ولم يكشف ايجئي هوية الجهات التي كان الموقوف يعمل لصالحها، ولكنه أشار إلى وجود "معلومات" حولها، ولكنه شدد على أن الاتهامات الموجهة للمشتبه به "لا تعني تورط من يعمل معه في نفس المكان بهذه القضية" وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية.

وكالة "ميزان" التابع للقضاء الإيراني من جانبها ذكرت نقلا عن ايجئي أن الموقوف كان يعمل في مكتب حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الثقافية.

يذكر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي يعتبر مقربا من التيار الإصلاحي في البلاد، كان قد تمكن قبل أسابيع من الفوز بولاية رئاسية جديدة بفارق كبير عن أقرب منافسيه من التيار المتشدد.