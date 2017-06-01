ترامب يمدد بقاء السفارة الأمريكية في تل أبيب 6 أشهر.. ونقلها للقدس "مسألة وقت"

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب وقع قرار تمديد الإبقاء على السفارة الأمريكية في تل أبيب لمدة 6 أشهر، موضحا أن نقل السفارة للقدس هو قرار محسوم بالنسبة له لكن اتخاذه "مسألة وقت".

وقال البيت الأبيض، في بيان، إنه "لا يجب على أي أحد أن يعتبر هذه الخطوة تراجعا لدعم الرئيس القوي لإسرائيل أو لقوة التحالف الأمريكي الإسرائيلي". وأضاف: "الرئيس اتخذ هذا القرار لتعزيز فرص إجراء مفاوضات ناجحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وتابع البيان أن ترامب أعلن مرارا وتكرارا عن "نيته نقل السفارة إلى القدس، والمسألة ليست إذا كان النقل سيحدث بل فقط متى سيحدث".

وكانت مصادر دبلوماسية ومصادر مسؤولة بالإدارة الأمريكية قالت، لـCNN، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب، سيوقع قرار تمديد بقاء السفارة الأمريكية في تل أبيب، ليتفادى في الوقت الحالي جدل نقلها إلى القدس.

وتوقيع ترامب للقرار سيؤجل عملية النقل لمدة 6 أشهر على الأقل. ووقع كل الرؤساء الأمريكيين مثل القرار مرتين سنويا منذ عام 1995. وأقرّ الكونغرس في ذلك العام قانوناً ينص على "وجوب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل". لكنه يحتوي على بند يسمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة لستة أشهر لحماية "مصالح الامن القومي". ووقع الرئيس السابق باراك أوباما أمر تأجيل النقل في نهاية ولايته في ديسمبر/ كانون الأول.