الكويت تفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن.. وتمثل العرب بعد مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، خمس دول للانضمام إلى العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي لمدة عامين بدءا من الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2018.

وذكرت إذاعة الأمم المتحدة أنه "من مجموعة الدول الأفريقية والآسيوية والمطلة على المحيط الهادئ، انضمت لعضوية المجلس الكويت بحصولها على 188 صوتا، وكوت ديفوار (198 صوتا) وغينيا الاستوائية (185 صوتا)".

وأضافت أن "بولندا فازت من مجموعة دول شرق أوروبا، وبيرو من مجموعة الدول اللاتينية والكاريبية بعضوية المجلس". وتابعت أن "هولندا فحصلت على 184 صوتا لشغل عضوية المجلس لمدة عام، إذ تتقاسم العضوية مع إيطاليا التي تشغل مقعدا في المجلس لسنة واحدة في العام الحالي".

ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة هم 10 دول بالانتخاب بالإضافة للدول الخمس دائمة العضوية وتتمتع بحق النقض (الفيتو) وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.

ويأتي انتخاب هذه الدول الخمس غير الدائمة ليحلوا محل الدول التي انتهت فترة عضويتها وهي مصر واليابان والسنغال وأوكرانيا والأوروغواي. وبالإضافة إلى هذه الدول، يضم المجلس خمس دول أخرى غير دائمة العضوية وتنتهي فترة انتخابها عام 2018، وهي بوليفيا وإثيوبيا وكازاخستان والسويد وإيطاليا التي ستحل محلها هولندا.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إن "بلاده حظيت اليوم بثقة المجتمع الدولي ممثلا في أعضاء الأمم المتحدة الذين صوتوا لصالح انضمامها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن".

وأضاف: "نشكر أعضاء الأمم المتحدة على هذه الثقة، وهذا يجسد السياسة الكويتية ومنهجها هو الاعتدال والاتزان وفض النزاعات بالطرق السلمية ومساعدة المحتاجين إنسانيا. نحن نمثل أشقاءنا العرب والمجموعة الآسيوية والدول المطلة على المحيط الهادئ، وتم الاجتماع معهم والتنسيق بشأن المطلوب من ممثلهم، دولة الكويت، في مجلس الأمن خلال العامين المقبلين، وسنعمل على بحث كل ما يتعلق بقضايانا العربية ومشاكل أمتنا العربية". وتابع بالقول إن "بلاده ستمثل أيضا منظمة التعاون الإسلامي والقضايا الإسلامية".