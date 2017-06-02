(CNN)-- إسرائيل ولبنان أعداء منذ سنين، ويبدو أن ذلك أثر حتى على مجال السينما. منع لبنان فيلم “Wonder Woman” من صالات السينما لأن نجمة الفيلم، غال غادوت، إسرائيلية.
ما هي القصة الكاملة لمنع فيلم "واندر ومان" في لبنان؟
لبنان يمنع فيلماً بطلته خدمت الجيش الإسرائيلي
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و46 دقيقة.
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لبنان يمنع فيلماً بطلته خدمت في الجيش الإسرائيلي
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