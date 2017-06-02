ما هي القصة الكاملة لمنع فيلم "واندر ومان" في لبنان؟

لبنان يمنع فيلماً بطلته خدمت الجيش الإسرائيلي

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و46 دقيقة.
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لبنان يمنع فيلماً بطلته خدمت في الجيش الإسرائيلي

(CNN)-- إسرائيل ولبنان أعداء منذ سنين، ويبدو أن ذلك أثر حتى على مجال السينما. منع لبنان فيلم “Wonder Woman” من صالات السينما لأن نجمة الفيلم، غال غادوت، إسرائيلية.

لبنانإسرائيلالجيش الإسرائيليأفلام