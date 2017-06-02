الأمن السعودي يعترض سيارة ويقتل إرهابيين بالقطيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، مقتل إرهابيين اثنين بعد اعتراض سيارة كانا يقودانها ما أدى إلى اعطابها واشتعال النار بها وانفجارها في منطقة القطيف.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، قوله: "في إطار متابعة وتعقب الجهات الأمنية للأنشطة الإرهابية التي تستهدف أرواح الأبرياء والممتلكات العامة من قبل عصابات الإجرام بمحافظة القطيف تم رصد سيارة من نوع تويوتا أسكويا معمم عن سرقتها واستخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية، وبتعامل الجهات الأمنية معها بما يقتضيه الموقف وإعطابها نتج عن ذلك اشتعال النيران بها وانفجارها ومقتل من فيها وعددهم (2) اثنين يجري العمل على التحقق من هويتهما، فيما لم يتعرض أي من المواطنين أو المقيمين أو رجال الأمن لأي أذى ولله الحمد."

وأضاف التقرير: "عثر من خلال المعاينة الأولية لموقع السيارة وجود أسلحة نارية وذخيرة تعرض بعضها للاحتراق والانفجار، ولا تزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها بهذا الصدد وسيتم الإعلان بالمستجدات لاحقا والله الهادي إلى سواء السبيل."

الحمد والشكر لله رد كيدهم في نحورهم وسقط ارهابيين في شراعمالهم وانقذ ارواحا كانت ستسقط بذخائرهم،ربي احفظ دينناوقيادتناووطنناورجال امننا — ثامر السبهان (@thamersas) June 1, 2017

من جهته وفي تغريدة جاءت بالتزامن مع إعلان السلطات السعودية عن هذه العملية، قال ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج: "الحمد والشكر لله رد كيدهم في نحورهم وسقط ارهابيين في شر اعمالهم وأنقذ ارواحا كانت ستسقط بذخائرهم، ربي احفظ ديننا وقيادتنا ووطننا ورجال امننا.. الوطن دين، عز، شرف، عرض، كرامة، حياة من يخونه فاقد لكل هذه الصفات سواء بالعمل أو بالكتابة او بالحديث.. ورأس هذا الوطن قيادتنا التي تطبق الشريعة."