مصادر لـCNN: مقتل البحريني تركي البنعلي أحد أهم قيادات داعش بسوريا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت مصادر لشبكتنا، مقتل تركي البنعلي، أحد أهم قيادات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أو ما يُعرف بـ"داعش،" وذلك في غارة على منطقة الميادين في دير الزور بسوريا.

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وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون،" شنها لغارات في تلك المنطقة في يومي الـ25 والـ26 من مايو/ أيار الماضي، موضحة أن الغارة استهدفت منشآت لإنتاج المواد الدعائية التي تروج للتنظيم.

وذكرت حسابات موالية لتنظيم داعش على موقع تيليغرام، أن البنعلي وهو بحريني الجنسية يبلغ من العمر 32 عاما، وكان يعتبر أحد أهم المنظرين والأيدولوجيين في التنظيم، في الوقت الذي لم يعلن فيه داعش رسميا مقتل البنعلي عبر وسائلها الإعلامية المعتمدة.