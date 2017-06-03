أردوغان: أبلغت الأمريكيين أننا سنرد على أي تهديد من شمال سوريا.. ولن نبحث الأمر مع أحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن بلاده في حال تعرضها لأي تهديد من شمال سوريا، ستتصرف وتتحرك بنفسها للرد على هذا التهديد، على غرار ما فعلته في عملية "درع الفرات".

وقال أردوغان إن بلاده وصلت بعد لقاءات أجرتها مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى مرحلة ستجعلها تراقب بنفسها تطورات الأوضاع شمال سوريا. وأضاف أردوغان: "قلنا للأمريكيين عليكم أن تعلموا أنه حال قدوم تهديد لبلادنا من شمال سوريا، لن نبحث الأمر مع أحد وسنعطي قرارنا بأنفسنا وسنتحرك كما فعلنا في جرابلس والراعي ومدينة الباب"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وكان أردوغان دعا الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، إلى العمل المشترك مع تركيا، لتحويل الرقة، معقل "داعش" في سوريا"، إلى "مقبرة" للتنظيم. وطالب أردوغان الولايات المتحدة بعدم إشراك قوات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها بلاده كـ"منظمة إرهابية"، في العملية. وأضاف: "نقول لأصدقائنا الأمريكيين تعالوا ولا تشركوا معكم منظمة إرهابية.. لأنه لا يوجد إرهاب سيء وجيد، كلهم أشرار".

وكانت السلطات التركية حذرت، في مايو/ أيار الماضي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إرسال أسلحة إلى مجموعة "قوات حماية الشعب" الكردية (YPG) التي تقاتل تنظيم "داعش" ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم من الولايات المتحدة.