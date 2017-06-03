حرس الحدود الأردني يتصدى لـ"هجوم إرهابي" من سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني، السبت، أن قوات حرس الحدود تصدت لهجوم إرهابي قادما من سوريا استهدف مواقعها الأمامية بالقرب من مخيم الركبان، وأسفرت العملية عن إصابة أحد عناصر حرس الحدود ومقتل المسلحين الذي كانوا يستقلون 3 دراجات نارية.

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، في بيان، إنه"في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح السبت، حاولت ثلاث دراجات نارية يستقلها مسلحون من التنظيمات الإرهابية وقادمة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الاردنية استهداف المواقع الامامية لحرس الحدود بالقرب من مخيم الركبان".

وأضاف: "اشتبكت معها دوريات حرس الحدود ودمرت الدراجات الثلاث وقتلت المسلحين، فيما أصيب أحد أفراد دوريات حرس الحدود وهو الجندي الأول حمزة محمد أحمد القضاة بيده وتم تقديم الإسعافات اللازمة له وحالته العامة مستقرة".

وأكد البيان أن "القوات المسلحة الأردنية بكافة تشكيلاتها وصنوفها ستردع بالقوة وبلا هوادة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الأردن واستقراره".