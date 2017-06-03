بعد لقائه مع الملك سلمان.. محمد بن زايد: الإمارات والسعودية في خندق واحد.. ودول مجلس التعاون الخليجي قوية بوحدتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الجمعة، إن العمل الجماعي الخليجي إطار يضمن أمن واستقرار دول الخليج ومصالحها العليا، وذلك بعد لقائه مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أنالمباحثات تناولت الأوضاع الراهنة في المنطقة وأهمية تكاتف الجهود وتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة مختلف التحديات وفي مقدمتها التدخلات الإقليمية العدوانية ومخاطر العنف والتطرف وأعمال التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد الشيخ محمد أن الإمارات والسعودية "تقفان معاً في خندق واحد في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه دول المنطقة، لأنهما تنطلقان من ثوابت راسخة تعلي من قيم التضامن والتعاون بين الأشقاء، وتؤمنان بأن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يكون أقوى وأكثر تأثيراً بوحدته وتضامن دوله وشعوبه، وأن المخاطر والتحديات في البيئتين الإقليمية والدولية تحتاجان من المجلس أن يكون صفاً واحداً لصون أمن دوله والحفاظ على مكتسباتها التنموية والحضارية."

وأضاف الشيخ محمد أن الإمارات "كانت وما زالت وسوف تظل، ركناً أساسياً من أركان العمل الخليجي المشترك، وداعمة لوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولذلك فإن كل السياسات والمواقف الإماراتية تصدر عن حرص عميق على فاعلية ووحدة المنظومة الخليجية، وإيمان مطلق بقيمة العمل الجماعي الخليجي باعتباره الإطار الضامن للأمن والاستقرار والمصالح العليا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية."

ويُذكر أن هذه كانت أول زيارة إلى السعودية منذ ظهور أزمة في العلاقات بين السعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى في 23 مايو/ أيار الماضي.