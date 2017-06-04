حماس تنفي طلب قطر مغادرة بعض قيادات الحركة لأراضيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت حركة حماس، الأحد، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن أن السلطات القطرية طلبت مغادرة بعض قيادات الحركة من أراضيها، مشيدة بدور قطر في دعم الشعب الفلسطيني، وخاصة إعادة إعمار قطاع غزة، الذي تسيطر عليه الحركة.

وقال المتحدث باسم حماس حسام بدران، في بيان، إن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا من تقارير مغلوطة ومزاعم حول لائحة قدمتها قطر بأسماء عدد من قيادات حماس وأنها طلبت مغادرتها الأراضي القطرية هو كلام يجافي حقيقة الواقع، وهو يتقاطع مع وسائل إعلام اعتادت ترويج معلومات وأخبار غير صحيحة عن الحركة بغرض تشويه الصورة، ومحاولة التأثير على علاقات الحركة الخارجية".

وأضاف: "كما هو معلوم فقد انتهت حركة حماس مؤخرا من إجراء انتخاباتها الداخلية وفق اللوائح والتوقيت الزمني المتفق عليه مسبقا، وقد اختارت قيادة جديدة وعلى رأسها الأخ إسماعيل هنية والذي يقيم داخل فلسطين هو ومن معه من قيادة الحركة". ويقيم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحماس في قطر.

وأوضح بدران أن "القيادة الجديدة للحركة باشرت في ترتيب أوراقها وتحركات قياداتها وتنقلاتهم في الساحات المختلفة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل". وقال: "نحن في حركة حماس نثمن الدور الإيجابي الثابت والمتواصل الذي تقوم به دولة قطر في دعم شعبنا الفلسطيني وإسناد قضيته العادلة، وخصوصا إعمار غزة ودعم صمود أهلها".