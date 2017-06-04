الدوحة: جرح 6 جنود من الجيش القطري عند الحدود الجنوبية للسعودية

الدوحة، قطر (CNN) -- قالت وزارة الدفاع القطرية إن ستة من عناصر الجيش القطري جرحوا عند الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية في إطار مشاركتهم ضمن العمليات الرامية لحماية الحدود السعودية الجنوبية التي تتعرض لهجمات وعمليات تسلل من قبل المسلحين الحوثيين في شمال اليمن.

وأعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية أن الجرحى أصيبوا "أثناء قيامهم بواجبهم ضمن قوة الواجب القطرية المدافعة عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية" مضيفة أن الإصابات وقعت "في ظل قيام القوات المسلحة القطرية المرابطة في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية.. بواجبها البطولي والمستمر مع أشقائها في دحر قوات العدو عن أراضي المملكة."

ولم يوضح البيان القطري ظروف إصابة الجنود أو طبيعة حالتهم الصحية، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وتشارك قوة قطرية ضمن عمليات التحالف الذي تقوده السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن دعما للرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دوليا.