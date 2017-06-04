عبدالله صالح: إيران لم تدخل طلقة لليمن وحزب الله تصدى لعدوان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال علي عبدالله صالح، الرئيس اليمني السابق، إن إيران لم تدخل طلقة واحدة إلى داخل الأراضي اليمنية، ملقيا الضوء على أن كل الصواريخ المتواجدة هي عبارة عن مخزونات استراتيجية جمعها هو عندما كان رئيسا للبلاد.

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جاء ذلك في مقابلة مع إعلاميين في حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه، حيث قال: "الآن يربطوا الحديدة بالمرتبات طيب ايش دخل الحديدة.. الحديدة ميناء تابعة للجمهورية اليمنية لدولة مستقلة ليش تحطني تحت الوصاية ليش من شأن ايش؟ تهريب أسلحة!! كلها ادعاءات زائفة والله والله يسمعها القاصي والداني ما قد دخلت طلقة من إيران ولا من غير ايران ياليت انا لو كنت قائد افتح لكم عشرين ميناء دخلوا صواريخ، هذه من صواريخ الشهيد الحي هذه مخزونات صالح الذي قالوا 60 مليار شلها، هذه الـ60 المليار، الآن ولازال المخزون يعجبك يعجبك وسيستمر هذا المخزون ولن تطاله صواريخهم ولا طائراتهم، مخزون استراتيجي، صالح هو عارف ما كان يشتي."

وتابع صالح قائلا: "ما دخلك بالحراك الجنوبي ما دخلك بالسلفي ما دخلك هذه خصوصياتنا، لا نتدخل فيما يصير في تبوك أو في المنطقة الشرقية في السعودي اش دخلنا؟؟ احنا يقولوا علينا إن إحنا روافض، الله المستعان احنا روافض؟؟ احنا سُنة احنا زيدية وشافعية ما اختلفناش كمذهب على الإطلاق، لا زيدي ولا شوافع ماحناش شيعة لكن نحن مع الشيعة، الشيعة في جنوب لبنان تتصدى للعدوان بقيادة حسن نصر الله تتصدى للعدوان الإسرائيلي، طيب نكفّرها وندخلها قائمة الإرهاب لأنها تتصدى للإرهاب؟ نقول لإيران ليش توقفي مع العراق ضد الإرهاب ليش توقفي يا إيران مع سوريا ضد الإرهاب؟؟ لا يجوز، خلاف سياسي في المنطقة بينكم وبين دول الخليج يحل مش مشكلة لكن لا تحشرونا في هذه القضية."