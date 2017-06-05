تراجع كبير ببورصة الدوحة بعد قطع العلاقات وخسائر بالطاقة

الدوحة، قطر (CNN) -- واصل المؤشر القطري تراجعه في منتصف جلسة تداولات الاثنين، وهي الجلسة الأولى التي تأتي بعد قرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، ووصلت خسائر المؤشر إلى 8 في المائة تقريبا، مع خسائر واضحة على أسهم قطاع الطاقة.

وتراجعت جميع الأسهم المدرجة في السوق القطرية دون استثناء الاثنين، وظهرت الخسائر الأكبر في أسهم شركات مثل "مخازن" و"ناقلات" و"قطر للوقود"، والتي بلغت بتراجعها تقريبا ما نسبته عشرة في المائة.

وتعتبر قطر المُصّدر الأكبر في العالم للغاز المسال، وفقا لإحصائيات الوكالة الدولية للطاقة، وهي توفر الغاز المسال أيضا للعديد من دول المنطقة عبر خط من الأنابيب يمر بالإمارات وسلطنة عُمان.

وتشارك قطر أيضا في عضوية منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" التي تمتلك السعودية النفوذ الأكبر فيها.

وتمتلك قطر أيضا محفظة كبيرة من الاستثمارات الدولية في قطاعات عقارية ومالية، على رأسها حصص في شركات مثل فولكسفاغن وباركليز وكريديه سويس.