الحرس الثوري يتهم "دولة رجعية" بالضلوع في هجوم طهران.. والجبير: لا دليل على تورط سعوديين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، بياناً حول الهجوم الذي شهدته طهران بتفجيرين استهدف أحدهما مقر البرلمان والآخر ضريح الخميني، ملقياً اللوم على "دولة رجعية إقليمية."

وجاء في بيان الحرس الثوري الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا": "وقوع هذا الاعتداء الإرهابي بعد أسبوع على الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي مع قادة الدول الرجعية في المنطقة والتي مازالت مستمرة في دعمها للإرهاب التكفيري له معان كبيرة، كما أن تبني داعش مسؤولية هذا الاعتداء يوضح دور هؤلاء في هذا العمل الشنيع."

ويُذكر أن إيران تشير عادة إلى المملكة العربية السعودية كـ"دولة إقليمية رجعية" تدعم الإرهاب، ويقول محرر CNN في طهران، شيرزاد بوزورغمهر، إن المفهوم العام في إيران هو أن هذا البيان هو إشارة محجوبة إلى عدو إيران منذ فترة طويلة، السعودية. بالإضافة إلى ذلك، قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخراً بزيارة المملكة العربية السعودية والتقى بقيادتها، وشارك في عدد من القمم التي استضافتها الرياض.

ويواصل بيان الحرس الثوري الإيراني بالقول إنه سينتقم من الخسائر في الأرواح: "الحرس الثوري برهن على أنه لا يترك أي قطرة دم طاهر تراق دون انتقام وكما أثبت خلال عملية التصدي للإرهابيين المعتدين وقتلهم بدعم وإسناد من قوات الشرطة فإنه يُطمأن الشعب الإيراني بأنه لن يدخر جهداً في صون الأمن القومي للبلاد والحفاظ على أرواح المواطنين الكرام،" حسبما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ومن جانبه، رفض وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، على هامش زيارته لألمانيا، الأربعاء، أن يكون للسعودية أي دور في الهجمات التي شهدتها طهران، قائلاً في كلمة ألقاها في برلين، إنه "يدين الهجمات الإرهابية أينما كانت،" وأضاف أنه "لا يوجد دليل على أن سعوديين مسؤولون عن الهجومين،" متابعاً بأنه لا يعلم من المسؤول، حسبما نقلت الإذاعة الرسمية الألمانية "دويتشه فيله" (Deutsche Welle).