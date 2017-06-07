قطر تدين هجمات طهران: ننبذ العنف ونعزي إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت قطر، التفجيرين اللذين شهدتهما العاصمة الإيرانية طهران، الأربعاء، استهدف أحدهما مقر البرلمان والآخر ضريح الخميني.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية أن الدولة "أعربت عن إدانتها واستنكارها للهجومين اللذين وقعا في العاصمة الإيرانية طهران وأسقطا عددا من القتلى والجرحى. وأكدت موقف قطر الثابت من نبذ العنف ورفض الأعمال الإجرامية." وعبر البيان عن "تعازي دولة قطر لحكومة وشعب إيران وأسر الضحايا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل."

وقام مهاجمون بشن هجمات مسلحة تزامنت مع تفجيرات انتحارية استهدفت مقر البرلمان وضريح مؤسس النظام الإسلامي بإيران، روح الله الموسوي الخميني، في إحدى أكثر الهجمات التي ضربت طهران جرأة منذ عقود.

وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وأصيب عشرات آخرين في الهجومين على العاصمة الإيرانية، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية. وذكرت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنه تم إحباط هجوم ثالث.