نظام الأسد يحذر التحالف الدولي من "مخاطر التصعيد" بعد استهداف قواته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، من مخاطر التصعيد، مطالبة بوقف الهجمات التي يشنها التحالف على الجيش السوري.

وكان التحالف الدولي أعلن عن استهداف قوات موالية للنظام السوري، الثلاثاء، قائلا: "رغم تحذيرات سابقة دخلت قوات مؤيدة للنظام مناطق عدم الاشتباك المتفق عليها بدبابة ومدفعية وأسلحة مضادة للطائرات ومركبات مسلحة وأكثر من 60 جنديا".

وأضاف التحالف، في بيان، أن الولايات المتحدة وجهت عبر الخط العسكري الساخن مع روسيا عدة تحذيرات قبل القصف الذي دمر قطعتي مدفعية وسلاحا مضادا للطائرات ودبابة. وأكد البيان أن "التحالف لا يسعى إلى قتال النظام السوري أو القوات المؤيدة له لكن يظل مستعدا للدفاع عن قواته إذا رفضت قوات مؤيدة للنظام إخلاء منطقة عدم الاشتباك".

في المقابل، قالت وزارة الخارجية السورية، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن "هذا العدوان الجديد يأتي ليكشف بوضوح عن الأهداف الحقيقية لهذا التحالف التي لا ترتبط بأي صلة مع الهدف المعلن لدوله الأعضاء في مكافحة إرهاب داعش بل إن الهدف الحقيقي هو تنفيذ أجندات تهدف إلى النيل من صمود سوريا وجيشها ومحاولة إضعافها من خلال إطالة أمد الحرب الإرهابية عليها".

وأضافت الخارجية السورية، في رسالتها، أن "سوريا تحذر التحالف من مخاطر هذا التصعيد وتداعياته وتطالب الإدارة الأمريكية ودول التحالف بالتوقف عن شن هذه الهجمات المروعة التي لم تقد حتى الآن عمليا إلا إلى تقوية داعش في الوقت الذي يحقق فيه الجيش العربي السوري والقوات الحليفة له إنجازات يومية في مواجهة قوى الإرهاب وتنظيماته".