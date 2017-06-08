إيران: منفذو هجوم طهران حاربوا مع داعش في الرقة والموصل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، الخميس، تحديد هوية المنفذين الستة للهجوم الإرهابي الذي استهدف، الأربعاء، مقر البرلمان ومرقد الخميني في طهران وأسفر عن مقتل 17 شخصا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 5 من المنفذين الستة حاربوا في السابق مع تنظيم "داعش" في الرقة بسوريا والموصل بالعراق. وأضافت أن "جميعهم ينتمون للجماعات التكفيرية والوهابية وقد تم استدراجهم من قبل داعش وسافروا خارج البلاد وشاركوا في الجرائم التي ارتكبها هذا التنظيم الإرهابي في الرقة والموصل".

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن "هؤلاء كانوا قد دخلوا البلاد في أغسطس/ آب عام 2016 تحت قيادة أبوعائشة من كبار قادة التنظيم الإرهابي من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في المدن الدينية لكنهم لاذوا بالفرار بعد تفكيك شبكتهم الإرهابية ومصرع أبوعائشة مع عدد آخر من الإرهابيين".